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В Москве закроют еще один участок метро 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве 3 марта закроется южный участок "красной" ветки метро. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, движение поездов от "Юго-Западной" до "Саларьево" прекратится на сутки. Ограничения связаны с технологическим подсоединением новых станций: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
Напомню, вчера на этой же ветке для пассажиров закрылись пять станций: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Поезда временно не ходят из-за строительства участка Большой кольцевой линии. Ограничения снимут 25 февраля в 5:30 утра.
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