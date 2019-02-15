Сергей «Паук» Троицкий намерен принять участие в выборах в Мосгордуму

"Ну да, мы под это дело будем создавать новую партию. Будет называться "Русская партия москвичей", — заявил Троицкий, подтвердив свое намерение участвовать в выборах в Мосгордуму.

По мнению музыканта, в политике, в частности на дебатах, нужны новые люди. "Паук" считает, что новыми на дебатах могли бы стать Борис Гребенщиков или Юрий Шевчук , у которых, по его словам, "10 миллионов фанатов по всей России".

В свою предвыборную программу Троицкий планирует включить пункт об отмене платных парковок, а также о полном запрете авиации, "потому что самолеты являются летающими гробами".

Музыкант неоднократно объявлял о намерении принять участие в выборах разных уровней. В прошлом году он, например, выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Москвы и заявлял, что в его планы в случае победы входит отправка москвичей на Марс для колонизации.