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Первый в Москве биатлонный тир планируют открыть в 2019 году 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Спортивный комплекс с биатлонным тиром планируют ввести в эксплуатацию на северо-западе Москвы в текущем году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
"Новый спортивный комплекс введут в эксплуатацию в этом году по адресу улица Барышиха, 35 в Северо-Западном округе столицы. Он будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок. Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование, и многие другое. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Уточняется, что в данный момент строители завершают на объекте фасадные, кровельные работы, отделку помещений.
В здании разместятся подземный тренировочный тир, комнаты чистки ружья, кабинет стрельбы на тренажерах, универсальный спортзал для занятий гандболом, теннисом, мини-футболом, волейболом, бадминтоном, и другие. Комплекс будет оборудован для маломобильных групп граждан. Прилегающую территорию благоустроят под занятия лыжами.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Москва
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