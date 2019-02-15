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Проехать к домам у закрытых станций Сокольнической линии метро можно будет по пропуску 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проезд к территориям жилых домов, которые расположены у закрытых станций Сокольнической линии, будет осуществляться по спецпропускам. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
"Ежедневно с 16 по 24 февраля более 60 сотрудников ДПС будут осуществлять непрерывный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена. На время ограничений пропуск жителей и людей, работающих в зоне перекрытий, а также транспорта, обслуживающего эти территории, будет осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции на основании подтверждающего документа", — сказали в Госавтоинспекции.
ГИБДД Москвы разместило 28 постов в зоне ограничения движения транспортного потока для координации дорожного движения.
С 16 по 24 февраля станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская", "Сокольники" и "Комсомольская" будут закрыты в связи со строительством участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В связи с этим будет ограничено движение по улицам Преображенская, Стромынка, Краснопрудная и Русаковская.
ТАСС: последние новости
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Новости Москвы , ГИБДД
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