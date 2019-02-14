Золотые рыбки и дельфины: на ВДНХ завершается реставрация фонтанов

Реставрацию фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов» планируется завершить к маю.

16 скульптур рыб для фонтана «Каменный цветок» и восемь скульптур дельфинов для фонтана «Дружба народов» на ВДНХ воссоздали и отреставрировали в мастерских. На медные фигуры нанесут позолоту, а затем закрепят их на основных конструкциях.

Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» — объекты культурного наследия федерального значения. Работы по их восстановлению проводятся под контролем Мосгорнаследия, сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

«Реставраторы провели уже очень большую работу по возвращению исторического облика двум легендарным фонтанам ВДНХ. Один из важных этапов этого процесса — уникальное воссоздание и реставрация скульптур рыб и дельфинов. Надо отметить, что каждый дельфин состоит из 37 деталей, а рыба — из 17. Мастера кропотливо снимали форму с сохранившихся образцов и по архивным данным восстанавливали все утраченные элементы. Сейчас началась последняя стадия работ — золочение скульптур, на которое будет потрачено около 240 граммов сусального золота. После этого останется лишь вернуть рыб и дельфинов в обновленные чаши фонтанов», — рассказал он.

Кроме того, практически завершена реставрация большого снопа. Его высота составляет семь метров, а диаметр — восемь метров. Фигура является центром композиции фонтана «Дружба народов».

«К концу подходит и другой ключевой этап реставрации: на фонтане «Каменный цветок» мастера восстановили почти 75 процентов мозаичной отделки. Кстати, смальта для нее была специально изготовлена в Москве и Санкт-Петербурге по авторской методике. Сложность этих работ заключается в огромном количестве мелких деталей: на каждый из шести листов цветка вручную крепится порядка 13 тысяч элементов мозаичного декора», — добавил Алексей Емельянов.

Первая более чем за 60 лет комплексная реставрация фонтанов на ВДНХ началась осенью 2018 года. До этого ремонт происходил фрагментарно и носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание внешнего облика конструкций. Все работы планируется завершить к маю.

Красавицы на реставрации: как восстанавливают скульптуры фонтана «Дружба народов»Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ откроют к маю Масштабная реконструкция главной выставки страны началась в 2014 году. За это время специалисты отреставрировали 11 объектов культурного наследия. Среди них восемь павильонов, уж открывшихся для посетителей.

Работы проводятся еще почти в 40 исторических зданиях и сооружениях. Летом 2018 года завершилась реставрация 14 фонтанов на Центральной аллее. Кроме того, на ВДНХ запустили уникальный «Золотой колос», не работавший с конца 1980-х годов.

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