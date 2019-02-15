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Обмен забытыми книгами откроют в аэропорту Домодедово 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба аэропорта Домодедово анонсировала запуск буккросинга забытыми в нем книгами. Издания будут размещены в зоне вылета. Уточняется, что книги, как и многие другие вещи, считаются забытыми спустя месяц после нахождения в комнате невостребованного багажа.
— Московский аэропорт Домодедово разместил в свободном доступе в зоне вылета книги, оставленные пассажирами в аэровокзале. Теперь они доступны путешественникам для чтения и буккроссинга, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что обычно забытые вещи через месяц утилизируются, а для книг было сделано исключение. Можно не только почитать понравившееся издание в ожидании рейса, но и оставить взамен свою книгу.
Среди доступных на данный момент произведений — работы русских классиков и литература на китайском, немецком, испанском и других языках, передает Агентство городских новотстей «Москва».
Уточняется, что воспользоваться услугой можно будет в одном из бизнес-залов в зонах вылета, доступных для посещения всеми пассажирами вне зависимости от класса обслуживания.
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Новости Москвы , Аэропорт Домодедово
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