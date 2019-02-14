Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам покажут ракоскорпиона и звероящера 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: darwinmuseum.ru
Жители столицы, которые 23 февраля заглянут в Дарвиновской музей, смогут увидеть членистоногого монстра ракоскорпиона, звероящера и саблезубого тигра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Знакомство с доисторическими существами включено в программу интерактивного комплекса "Пройди путем эволюции", который расскажет о развитии жизни на Земле в течение 3,5 миллиарда лет.
Кроме того, сотрудники подготовили экспозицию "Живая планета", включающую фильм о жизни на планете со спецэффектами в центральном зале музея. "Площадь проекции — 200 квадратных метров, сеансы в 12:00, 14:00 и 16:00", — добавили в пресс-службе.
А на выставке "Части целого" маленьким посетителям предложат изготовить открытки из предоставленных музеем материалов в подарок отцам.
В этом году День защитника Отечества приходится на субботу. Образовавшийся в результате этого выходной перенесут на 10 мая. А вот по случаю Международного женского дня, россияне будут отдыхать три подряд.
Москва24: последние новости
Станции МЦД оборудуют кассами для маломобильных граждан Конкурс поцелуев и бал-маскарад: где в Москве отметить День всех влюбленных Новые стартовые площадки по программе реновации появились в восьми районах
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Украина В мире
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение