Зеленые террасы и прозрачные фасады: для РЭУ имени Г. В. Плеханова построят новый корпус

В новом учебном корпусе университета будут заниматься подготовкой специалистов в сфере цифровых и информационных технологий.

Для Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова построят новый современный корпус в стиле хай-тек. Девятиэтажное сооружение общей площадью 24 тысячи квадратных метров возведут в районе Замоскворечье по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1.

Это здание с фасадами из стекла и металла, характерными для стиля хай-тек. На нескольких этажах будут открытые площадки-террасы, украшенные живыми растениями. В перерывах между лекциями в теплое время года студенты смогут отдыхать на зеленых террасах с видом на Серпуховскую площадь. В вечернее время на фасаде учебного корпуса будет зажигаться архитектурная подсветка. Дизайн здания утвержден в Москомархитектуре.

В новом корпусе планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий.

«Корпус цифровых и информационных технологий Российского экономического университета имени Плеханова создадут с учетом мировых тенденций в строительстве и архитектуре. Авторы проекта были вдохновлены стилем хай-тек. Фасады будут прозрачными, из прочного стекла, от солнца помещения защитят ламели, сделанные из алюминия и напоминающие по форме колонны. Главный вход украсит вывеска из нержавеющей стали с названием учебного заведения», — рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы.

Первый этаж отведут под конгресс-центр, столовую и вестибюль. Большую часть помещений нового корпуса — со второго этажа по шестой — займут компьютерные классы, ИТ-лаборатории и учебные аудитории. На седьмом этаже будут находиться кафедры, кабинеты и деканаты. А спортивная зона с гимнастическими и тренажерными залами разместится на восьмом этаже. В цокольном этаже будет работать подземная парковка. Во дворе учебного корпуса высадят деревья, кустарники, цветы, посадят газон, установят деревянные скамейки и фонари.

РЭУ имени Г. В. Плеханова входит в тридцатку лучших вузов России по версии международного рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). А согласно исследованию российской образовательной платформы Changellenge, в 2018 году университет вошел в топ-5 отечественных вузов, студенты которых лучше всего решают деловые задачи. С 2012 года вуз включен во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В течение последних двух лет РЭУ имени Г. В. Плеханова улучшает свои позиции в региональных рейтингах (QS University Rankings: BRICS , QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia), в международных интернет-рейтингах (Webometrics, Alexa, 4ICU).

В вузе обучаются 26 тысяч студентов, работают более 1700 преподавателей.