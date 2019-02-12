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В центре Москвы начали реконструкцию Детского музыкального театра 

ТАСС + ещё 7 12 февраля 2019
Фото: Вести Подмосковья
Аварийное здание "Детского музыкального театра юного актера" в центре Москвы начали реконструировать под наблюдением Мосгорнаследия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Начались спасательные работы по Детскому музыкальному театру. Во избежании обрушения аварийных участков объекта специалисты приступили к их разбору. Указанное здание объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, а также объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, не является. Однако Департамент культурного наследия города Москвы контролирует данную ситуацию, так как это здание относится к исторической застройке и расположено в зонах охраны объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, здание Государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Детский музыкальный театр юного актера" признано аварийным. Специалисты уже приступили к комплексу работ по его реконструкции: здание завесили баннером, разобрали кровлю и позднюю надстройку, сейчас разбираются аварийные стены.
"Несущая способность стен исчерпана и существует опасность их обрушения. В связи с этим возникла необходимость существенной замены кирпичной кладки и восстановлении вертикального положения стен. Мосгорнаследие согласовало проект работ, в соответствии с которым при переборке аварийных участков кирпичной кладки стен и усиления их проемов будет сохранен их исторический архитектурный облик", — отмечается в сообщении.
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