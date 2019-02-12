В центре Москвы начали реконструкцию Детского музыкального театра

Аварийное здание "Детского музыкального театра юного актера" в центре Москвы начали реконструировать под наблюдением Мосгорнаследия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Начались спасательные работы по Детскому музыкальному театру. Во избежании обрушения аварийных участков объекта специалисты приступили к их разбору. Указанное здание объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, а также объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, не является. Однако Департамент культурного наследия города Москвы контролирует данную ситуацию, так как это здание относится к исторической застройке и расположено в зонах охраны объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, здание Государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Детский музыкальный театр юного актера" признано аварийным. Специалисты уже приступили к комплексу работ по его реконструкции: здание завесили баннером, разобрали кровлю и позднюю надстройку, сейчас разбираются аварийные стены.