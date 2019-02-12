Подмосковные девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому

"Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Оценка учащихся будет максимально объективна: в аудиториях будет вестись видеонаблюдение, а также аудиозапись ответов", — говорится в релизе.

Отмечается, что итоговое собеседование для выпускников девятых классов введено с этого учебного года как обязательное, его успешная сдача будет являться условием допуска к государственной итоговой аттестации.