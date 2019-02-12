Более 75 тысяч учащихся девятых классов подмосковных школ пройдут в среду, 13 февраля, итоговое собеседование по русскому языку, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Московской области Ольги Забраловой.
"Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Оценка учащихся будет максимально объективна: в аудиториях будет вестись видеонаблюдение, а также аудиозапись ответов", — говорится в релизе.
Отмечается, что итоговое собеседование для выпускников девятых классов введено с этого учебного года как обязательное, его успешная сдача будет являться условием допуска к государственной итоговой аттестации.