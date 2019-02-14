Собянин показал схему «четвертого кольца» Москвы 

Оно разгрузит дороги в центре
Дороги в центре Москвы будут разгружены после запуска Хордового кольца. Об этом сообщил на своей странице в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.
На графике — ключевой дорожный проект ближайших лет. Три хорды и Южная рокада образуют неправильный четырехугольник, или как уже говорят "четвертое кольцо", которое разгрузит дороги в центре. Общая длина магистралей — больше 300 км. pic.twitter.com/4B30xKjTZ5— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 февраля 2019 г.
Как отметил глава города, это ключевой дорожный проект ближайших лет. Речь идёт о трёх хордах и Южной рокаде. Они образуют неправильный четырёхугольник, или как уже говорят "четвертое кольцо". Общая длина магистралей — больше трёхсот километров.