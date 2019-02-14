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Собянин показал схему «четвертого кольца» Москвы 

ТВ Центр + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Оно разгрузит дороги в центре
Дороги в центре Москвы будут разгружены после запуска Хордового кольца. Об этом сообщил на своей странице в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил глава города, это ключевой дорожный проект ближайших лет. Речь идёт о трёх хордах и Южной рокаде. Они образуют неправильный четырёхугольник, или как уже говорят "четвертое кольцо". Общая длина магистралей — больше трёхсот километров.
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