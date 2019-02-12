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Более 40 тыс. пассажиров перевезли «Добрые автобусы» в Москве с момента запуска 

Агентство «Москва» + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 40 тыс. пассажиров перевезли курсирующие по достопримечательностям в Москве «Добрые автобусы» с момента запуска, 1 октября 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Свыше 40 тыс. человек стали пассажирами «Добрых автобусов», которые курсируют по достопримечательностям столицы. Каждый день транспорт перевозит десятки участников проекта — во время экскурсий они посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры «Добрых автобусов» уже побывали в музее «Московский транспорт», Государственном музее обороны Москвы, Музее космонавтики, Государственном музее спорта, Гжельском фарфоровом заводе, галереях И. Глазунова и А. Шилова и других. Недавно в программу экскурсий также вошли подземные музейные коллекции парка «Зарядье» и смотровая площадка в Москва-Сити «Панорама 360». Экскурсии проходят на современных автобусах туристического класса. В них есть бортовая кухня, системы климат-контроля и видеонаблюдения.
«Сегодня для людей старшего возраста работают пять комфортабельных автобусов — они совершили почти 800 рейсов. Москвичи уважаемого возраста отмечают высокое качество организации мероприятий, комфортабельность и удобство передвижения по знаковым и историческим местам города, познавательность экскурсий», — цитирует пресс-служба руководителя проекта «Добрый автобус» Сабину Цветкову.
В пресс-службе также напомнили, что проект «Добрый автобус» стартовал 1 октября 2017 г. Его реализует департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы при содействии департамента социальной защиты населения и департамента культуры столицы. Благотворительную акцию также поддерживает синодальный отдел московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
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Новости Москвы , Москва
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