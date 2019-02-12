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В Москве в 2018 году открыли четыре отеля общей площадью 120 тыс. кв. м 

ТАСС + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Четыре гостиницы общей площадью около 120 тысяч кв. м ввели в эксплуатацию в Москве в 2018 году, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.
"В 2018 году в Москве введено в эксплуатацию четыре отеля различного уровня звездности общей площадью почти 120 тысяч кв. м. Все четыре объекта гостиничной недвижимости были построены в Центральном административном округе столицы. Самым масштабным из них — почти 77 тыс. кв. м — является офисно-гостиничный комплекс "Новион", в состав которого входит Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Moscow", — цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
Также введены в эксплуатацию гостиница вблизи набережной реки Яузы, которой управляет компания "Юдашкин Хотель Групп", отель Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya рядом со станцией метро "Бауманская" и апарт-комплекс "Волга" на пересечении Большой Спасской улицы и Докучаева переулка.
"Появление новых отелей в городе способствует не только росту туристического рейтинга Москвы, но и развитию индустрии гостеприимства в стране в целом", — добавила Пятова.
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Новости Москвы , Общество , Radisson , Москва
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