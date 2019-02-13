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На красной ветке метро Москвы произошёл сбой 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции метро «Университет» человек упал на рельсы.
Как уточняется, в настоящее время движение поездов введено в график.
Ранее сообщалось, что на Филёвской линии метро Москвы произошёл сбой.
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Новости Москвы , Москва
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