На красной ветке метро Москвы произошёл сбой

Движение поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.

На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от «Юго-Западной» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 февраля 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции метро «Университет» человек упал на рельсы.

Как уточняется, в настоящее время движение поездов введено в график.

Ранее сообщалось, что на Филёвской линии метро Москвы произошёл сбой.