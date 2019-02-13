На красной ветке метро Москвы произошёл сбой 

Движение поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.
На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от «Юго-Западной» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 февраля 2019 г.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции метро «Университет» человек упал на рельсы.
Как уточняется, в настоящее время движение поездов введено в график.
Ранее сообщалось, что на Филёвской линии метро Москвы произошёл сбой.