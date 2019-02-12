Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter метро Москвы.
Ранее стало известно, что движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии остановлено из-за инцидента с пассажиром. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции метро Селигерская на рельсы перед прибывающим поездом упал мужчина.
"Восстановлено движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии (10)", — говорится в сообщении.