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На участке салатовой ветки московского метро восстановили движение поездов 

РИА Новости + ещё 37 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter метро Москвы.
Ранее стало известно, что движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии остановлено из-за инцидента с пассажиром. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции метро Селигерская на рельсы перед прибывающим поездом упал мужчина.
"Восстановлено движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии (10)", — говорится в сообщении.
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