День влюбленных в природу отметят в парках Москвы

Посетителям столичных парков 14 февраля расскажут, как бобры отмечают День всех влюбленных, а также о том, какие семейные пары животных считаются самыми крепкими. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

С 11:00 на природной территории "Битцевский лес" начнется акция "День любви к природе". Выразить свои чувства посетители смогут на специальном стенде.

В парке "Покровское-Стрешнево" в 14:00 пройдет экскурсия под названием Love-story. Местом встречи выбран родник "Царевна-лебедь".

"Бонусом станет прогулка к бобровой хатке с подробным рассказом о том, как эти обитатели парка проводят День всех влюбленных, как они готовятся к весне и как меняется их "быт" в этот период времени", — сказано в сообщении.

Тем временем экоцентр "Конный двор" удивит экологическим занятием "Пары у животных. Вместе навсегда". А с 15:30 до 16:30 в Бирюлевском дендропарке состоится мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц в форме сердец.

Тем, кто освободится только вечером стоит заглянуть на каток в "Серебряном бору", где с 18:00 до 20:00 запланирован бал-маскарад. Любой желающий, надев красивую маску, сможет бесплатно кататься два часа. При входе участникам подарят особые валентинки.

"А что произойдет далее — сюрприз — и узнать можно будет об этом только на самом балу", — сохранили интригу в пресс-службе.

День всех влюбленных отмечается 14 февраля. Перед праздником оператор публичного Wi-Fi "МаксимаТелеком" узнал у пользователей сети MT_FREE, где они встретили свою половинку. Оказалось, что большинство нашли любовь на работе, в компании общих друзей или в интернете.