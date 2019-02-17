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В Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит салют 

Москва24 + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве прогремит праздничный салют. В программе будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Начало мероприятия на Поклонной горе намечено на 21:00 по местному времени.
Праздничный залп произведут 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.
"Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным", — заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Средства автоматизации позволили существенно оптимизировать работу салютных расчетов. В каждую установку уже заложена программа — определено в каком порядке, количестве, и в какое время должно выстрелить то или иное фейерверочное изделие. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием.
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Новости Москвы , Министерство обороны , Интерфакс , Москва
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