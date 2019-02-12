В Московском зоопарке предложили создать международную базу специалистов

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила создать международную базу специалистов-зоологов, которые могут оперативно координироваться друг с другом в случае, к примеру, какой-либо внештатной ситуации с животным в любой точке мира.

Московский зоопарк 12 февраля отмечает 155-летний юбилей.

Акулова пояснила в интервью РИА Новости , что в начале этого года вошла в попечительский совет компании Species360 — организации, которая создает электронные системы, позволяющие вести учет животных в зоопарках всего мира. По ее словам, сейчас на сайте Союза зоопарков и аквариумов России (СоЗАР) также действует база, куда студенты или специалисты могут отправить своё резюме, а его, в свою очередь, могут изучить в других зоопарках страны — таким образом, перед молодыми специалистами открывается больше возможностей найти работу, а зоопарки не теряют их как профессионалов.

По словам Акуловой, попечительский совет Species360 занимается вопросами изменений и дополнений в ее функционале, поэтому похожую идею ей бы хотелось распространить на международном уровне.