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В Московском зоопарке предложили создать международную базу специалистов 

РИА Новости + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила создать международную базу специалистов-зоологов, которые могут оперативно координироваться друг с другом в случае, к примеру, какой-либо внештатной ситуации с животным в любой точке мира.
Московский зоопарк 12 февраля отмечает 155-летний юбилей.
Акулова пояснила в интервью РИА Новости, что в начале этого года вошла в попечительский совет компании Species360 — организации, которая создает электронные системы, позволяющие вести учет животных в зоопарках всего мира. По ее словам, сейчас на сайте Союза зоопарков и аквариумов России (СоЗАР) также действует база, куда студенты или специалисты могут отправить своё резюме, а его, в свою очередь, могут изучить в других зоопарках страны — таким образом, перед молодыми специалистами открывается больше возможностей найти работу, а зоопарки не теряют их как профессионалов.
По словам Акуловой, попечительский совет Species360 занимается вопросами изменений и дополнений в ее функционале, поэтому похожую идею ей бы хотелось распространить на международном уровне.
"Мне, как новому члену совета, хотелось бы создать базу специалистов в различных областях, которые в случае возникновения проблемы с животным в любой точке мира готовы выехать на место и организовать консилиум. Базу можно так же открыть и для студентов — если наших молодых специалистов будут приглашать работать за рубежом, мы будем только рады", — рассказала собеседница агентства.
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Новости Москвы , Светлана Акулова , РИА Новости
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