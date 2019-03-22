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Москва стоит: пробки в столице достигли 6 баллов 

ТАСС + ещё 379 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Уровень загруженности дорог в Москве достиг шести баллов к полудню в пятницу в условиях снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
По информации Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается облачная погода, осадки и до плюс четырех градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до ноля градусов. По данным сервиса "Яндекс. Погода", сильный снег с дождем в столице продлится до вечера.
Днем в пятницу ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 22 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
Ранее Центр организации дорожного движения посоветовал жителям Москвы пользоваться общественным транспортом, в частности метро, из-за непогоды.
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Новости Москвы , Погода , Яндекс , Москва
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