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Снег в Москве стали вывозить для утилизации 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В Москве началась полномасштабная работа по вывозу собранного снега со спецплощадок его временного складирования. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«Собранный снег отправится на стационарные снегосплавные пункты для уничтожения», — сказали в пресс-службе, добавив, что работа будет вестись в этом направлении круглосуточно.
После мощных снегопадов, которые сковали Москву в январе, на снегосплавные пункты отмечалась отмечалась пиковая нагрузка. Только за несколько дней с 26 по 27 января в столице выпало до 25 сантиметров снега, а высота сугробов превысила полметра. Сейчас снегосплавные мощности города разгружены.
News.ru сообщал ранее, что в американском городе Сиэтл из-за сильных снегопадов пришлось отменить более 200 рейсов в местных аэропортах. В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение.
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