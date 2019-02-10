Снег в Москве стали вывозить для утилизации

Москве началась полномасштабная работа по вывозу собранного снега со спецплощадок его временного складирования. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Собранный снег отправится на стационарные снегосплавные пункты для уничтожения», — сказали в пресс-службе, добавив, что работа будет вестись в этом направлении круглосуточно.

После мощных снегопадов, которые сковали Москву в январе, на снегосплавные пункты отмечалась отмечалась пиковая нагрузка. Только за несколько дней с 26 по 27 января в столице выпало до 25 сантиметров снега, а высота сугробов превысила полметра. Сейчас снегосплавные мощности города разгружены.

News.ru сообщал ранее, что в американском городе Сиэтл из-за сильных снегопадов пришлось отменить более 200 рейсов в местных аэропортах. В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение.