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Снос кинотеатра «Байконур» начался в Москве 

Москва24 4 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Отрадном приступили к сносу кинотеатра "Байконур". После реконструкции здесь появится кинокомплекс с четырьмя залами. Все они будут оборудованы в том числе и для посетителей с ограниченными возможностями. В обновленном здании появятся кофейня, зона фудкорта и супермаркет. Завершить работы планируют к 2020-ому году.
О том, что Москомархитектура утвердил проект реконструкции советского кинотеатра стало известно еще в 2017 году. Тогда же сообщалось, что планируется реконструировать еще четыре кинотеатра: "Эльбрус", "Планета", "Марс" и "Патриот". Отмечалось, что после завершения работ в них разместятся многофункциональные районные центры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в основу будущего облика этих кинотеатров положена концепция британского архитектурного бюро Аманды Ливит. Их обновленное архитектурное решение будет иметь ряд общих черт, включая просторное фойе с двухъярусным витражным остеклением, а также плавные линии фасадов из керамических панелей.
Кинотеатр "Байконур" был построен еще в 1983 году. Многие москвичи рассказывают, что для них "Байконур" — это островок детства, который напоминает им о воскресных походах в кино с родителями и школьными приятелями. За годы работы здание сильно обветшало и нуждалось в обновлении.
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Новости Москвы , Москва , Отрадное
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