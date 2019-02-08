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М. Хуснуллин: Утверждена трассировка будущей линии столичного метро до Троицка 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утверждена трассировка будущей линии Московского метрополитена до Троицка в ТиНАО. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мэр Москвы Сергей Собянин принял очень серьезное решение. Мы до 2023 г. имеем уже полностью подкрепленную деньгами программу. Плюс он нам разрешил с 2023 г. по 2027 г. перспективные линии метро тоже проектировать. Уже сегодня мы на ул. Народного Ополчения будем проектировать и строить станцию под будущую линию в Рублево-Архангельское. Это значит, что мы уже сегодня проектируем и строим новую ветку в Троицк. Мэр, кстати, вчера окончательно утвердил трассировку ветки в Троицк. Также мы утвердили новую станцию под будущую станцию Бирюлевской линии», — отметил М. Хуснуллин.
Он добавил, что в ближайшие пять планируется вводить в эксплуатацию минимум по 10 новых станций метро ежегодно.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва , Троицк
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