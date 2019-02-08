М. Хуснуллин: Утверждена трассировка будущей линии столичного метро до Троицка

Он добавил, что в ближайшие пять планируется вводить в эксплуатацию минимум по 10 новых станций метро ежегодно.

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