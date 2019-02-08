С. Собянин: В Москве в ближайшие пять лет будет построено 50 станций метро

В течение пяти лет в Москве построят 50 станций метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе коллегии Стройкомплекса города, которая проходит в концертном зале «Зарядье». «Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшее пять лет нам предстоит построить еще 50», — сказал С. Собянин. По его словам, строительство будущих объектов обеспечено финансовыми средствами. «Они подкреплены полностью финансово, большая часть подкреплена проектами, значительная часть находится уже в стройке», — сказал мэр. Он назвал прошедший год годом метро. «Мы построили 17 станций», — сказал С. Собянин. В ходе мероприятия мэр Москвы вручил награды города выдающимся строителям и трудовым коллективам. Ряд представителей отрасти удостоены почетных званий «Почетный строитель города Москвы», знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет.