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Москва ускорилась 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Время на дорогу от МКАД до центра столицы на личном и городском транспорте сократилось за последние девять лет. Об этом агентству «Москва» в пятницу, 8 февраля, сообщил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, с 2010 года среднее время в пути по такому маршруту на личном транспорте сократилось на 8 процентов и на данный момент составляет всего 55 минут. Поездка по аналогичному направлению на общественном транспорте занимает, в среднем, столько же времени, однако, по сравнению с показателями девятилетней давности, временные затраты снизились на 18 процентов.
Согласно материалам ведомства, в этом году время на дорогу от кольцевой автодороги до центра планируется уменьшить еще на одну минуту.
В декабре 2018-го сообщалось, что средняя скорость движения общественного транспорта в Москве выросла на 2 процента и составила 15,7 километра в час. Предполагается, что увеличению скорости движения способствовал отказ от турникетов, расширение выделенных полос, а также появление новых маршрутов движения.
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Новости Москвы , Катастрофы , Погода , Максим Ликсутов , АГН "Москва" , Москва
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