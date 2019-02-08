Власти Москвы планируют закупать до 800 электробусов ежегодно с 2021 года

Мэрия Москвы планирует закупать от 600 до 800 единиц электробусов после 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"К концу 2019 года у нас по графику должно быть по 300 электробусов. Производители — "ГАЗ" и "КАМАЗ". Зарядные станции по 30 от каждого поставщика уже установлены, продолжаем подключение к электрической инфраструктуре. По условиям сервисных контрактов, у нас производитель отвечает и за электробус, и зарядную станцию в течение 15 лет", — казал Ликсутов на встрече с журналистами в пятницу.

Он заметил, что на сегодняшний день курсируют 42-43 электробуса по пяти городским маршрутам ежедневно. При этом при сильных снегопадах и морозах электрический транспорт курсировал без сбоев.

"При сильных снегопадах и морозах, которые были, электробусы себя зарекомендовали нормально, мы с производителями за ними следили — никаких сбоев работы во время таких непростых погодных условий не было", — сказал он.

Заммэра напомнил, что до 2021 года город планирует закупать по 300 электробусов ежегодно.