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Власти Москвы планируют закупать до 800 электробусов ежегодно с 2021 года 

РИА Новости + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы планирует закупать от 600 до 800 единиц электробусов после 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К концу 2019 года у нас по графику должно быть по 300 электробусов. Производители — "ГАЗ" и "КАМАЗ". Зарядные станции по 30 от каждого поставщика уже установлены, продолжаем подключение к электрической инфраструктуре. По условиям сервисных контрактов, у нас производитель отвечает и за электробус, и зарядную станцию в течение 15 лет", — казал Ликсутов на встрече с журналистами в пятницу.
Он заметил, что на сегодняшний день курсируют 42-43 электробуса по пяти городским маршрутам ежедневно. При этом при сильных снегопадах и морозах электрический транспорт курсировал без сбоев.
"При сильных снегопадах и морозах, которые были, электробусы себя зарекомендовали нормально, мы с производителями за ними следили — никаких сбоев работы во время таких непростых погодных условий не было", — сказал он.
Заммэра напомнил, что до 2021 года город планирует закупать по 300 электробусов ежегодно.
"В этом году будет ещё один конкурс на 300 штук, и в 2021 тоже — 300. А после 2021 года — 600-800 электробусов в год. Если мы выполним, а мы выполним нашу программу этого года, то Москва будет городом номер один в Европе по количеству электробусов на маршрутах. Для нас это не просто программа, это программа, связанная с экологией и здравоохранением, здоровьем москвичей, снижением количества онкологических заболеваний, пневмонии, аллергии и детской смертности", — отметил вице-мэр.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Камаз , Правительство Москвы
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