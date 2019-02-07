Собянин открыл мастерские для художников на ВДНХ

Сергей Собянин открыл мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж".

По его словам, ВДНХ стремительно меняется и наполняется жизнью. В 2019 году году запланировано несколько крупных премьер.

"После реставрации откроются исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". В Ландшафтном парке появятся новые сады, игровые зоны и площадки. В павильоне "Земледелие" будет открыт Центр исследования письменности "Слово". Ждем и открытия первой очереди Парка аттракционов. А в 4 реставрированных павильонах заработают выставочные центры ряда стран СНГ. Сегодня мы открываем на ВДНХ Мастерские — свободную площадку для работы современных художников", — отметил мэр.

Он выразил надежду на то, что мастерские станут еще одной точкой притяжения на ВДНХ, интересной всем любителям современного искусства.

"В прошлом году молодым художникам обещали создать систему выставок. В городе пробиться молодым художникам со своими произведениями было практически невозможно. Отобрали первые 56 проектов. Желающих было много. И в этом году будут проведены выставки в системе наших окружных выставочных пунктов. Это первая такая выставочная серия молодых художников", — сказал Собянин.

Для размещения мастерских выбрали павильон № 317, расположенный в северо-восточной части ВДНХ — у Парка ремесел, Парка знаний и Центральной аллеи. Двухэтажное здание построили в 1939 году в качестве выставочного экспоната — типовой школы на 280 учащихся. В 1959-м в здании разместили поликлинику для сотрудников ВДНХ. В 1971 году к нему пристроили рентгенодиагностическое отделение.

В 2011-м поликлинику закрыли, несколько лет здание пустовало. Через шесть лет там решили разместить мастерские для художников. Это первый в России подобный проект. Его цель — создание благоприятной среды для работы в Москве современных российских и иностранных художников, их общения, обмена опытом и совместного творчества.

Новая функция здания продолжает его историю: изначально его спроектировали для обучения и творчества. Проект капитального ремонта отвечает всем нуждам художников и при этом сохраняет исторический облик здания.

В павильоне создали 18 отдельных рабочих пространств для художников, общую мастерскую и покрасочную. 14 мастерских предназначены для московских художников, которые смогут пользоваться ими в течение шести месяцев. Еще четыре мастерские будут работать в формате арт-резиденций, где художники из регионов России смогут творить на протяжении трех месяцев.