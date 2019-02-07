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В Москве рассказали о развитии прокатных сервисов 

RT на русском + ещё 8 8 часов назад
Фото: ©mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии прокатных сервисов, сообщает m24.
«27 млн — столько поездок совершено на арендованных машинах, велосипедах и самокатах в прошлом году. Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно», — заявил он в своём микроблоге Twitter.
В качестве примера Собянин привёл каршеринг. Мэр отметил, что в первый год работы (2015-й) было в среднем две тысячи поездок в день, тогда как теперь — 85 тыс.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что пункты проката велосипедов появятся в 2019 году ещё в нескольких районах Москвы.
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