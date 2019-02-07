В Москве рассказали о развитии прокатных сервисов

«27 млн — столько поездок совершено на арендованных машинах, велосипедах и самокатах в прошлом году. Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно», — заявил он в своём микроблоге Twitter.

В качестве примера Собянин привёл каршеринг. Мэр отметил, что в первый год работы (2015-й) было в среднем две тысячи поездок в день, тогда как теперь — 85 тыс.