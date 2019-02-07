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В московском метро рассказали о необычных забытых вещах в январе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Порядка 840 вещей забыли пассажиры московского метрополитена на станциях и в вагонах поездов в январе, среди необычных находок оказались коврики для фитнеса и кафельная плитка, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"Пассажиры забыли около 840 вещей в январе, почти половину из них уже вернули владельцам. Среди необычных находок оказалось несколько ковриков для фитнеса и кафельная плитка", — рассказали РИА Новости в метрополитене.
Как уточнили в метро, забытых вещей в январе этого года оказалось на 60% больше, чем в прошлом году. Пассажиры забывали как небольшие, так и крупногабаритные вещи: украшения, часы, рюкзаки, дорожные сумки с личными вещами, чемоданы и прогулочные коляски, кем-то была оставлена сумка с художественной литературой.
"Все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, передаются на склад забытых вещей на станции "Котельники". Забытые вещи хранятся полгода с даты регистрации заявления о находке", — напомнили в подземке.
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Новости Москвы , РИА Новости
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