В московском метро рассказали о необычных забытых вещах в январе

Порядка 840 вещей забыли пассажиры московского метрополитена на станциях и в вагонах поездов в январе, среди необычных находок оказались коврики для фитнеса и кафельная плитка, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

"Пассажиры забыли около 840 вещей в январе, почти половину из них уже вернули владельцам. Среди необычных находок оказалось несколько ковриков для фитнеса и кафельная плитка", — рассказали РИА Новости в метрополитене.

Как уточнили в метро, забытых вещей в январе этого года оказалось на 60% больше, чем в прошлом году. Пассажиры забывали как небольшие, так и крупногабаритные вещи: украшения, часы, рюкзаки, дорожные сумки с личными вещами, чемоданы и прогулочные коляски, кем-то была оставлена сумка с художественной литературой.