Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станции «Румянцево» и «Саларьево» красной ветки метро Москвы закрыли на сутки 

ТАСС + ещё 307 2 часа назад
Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии Московского метро закрыли для пассажиров на сутки в связи с присоединением нового участка красной ветки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"В воскресенье, 3 марта, для пассажиров будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: "Румянцево" и "Саларьево". Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена", — говорится в сообщении. В обычном режиме красная ветка столичного метро заработает в 5:30 утра в понедельник.
В этот день поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево", а до закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.
"В воскресенье, 3 марта, на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинского проспекта (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы) будут работать выделенные полосы. Это необходимо для организации приоритетного движения общественного транспорта, в том числе компенсационных автобусов КМ", — отмечает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
В пресс-службе метро добавили, что около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта.
Строительство участка "Саларьево" — "Столбово" Сокольнической линии метро было начато в феврале 2018 года. Общая протяженность участка составит 12 км, для пассажиров будут открыты четыре станции: наземные — "Филатов Луг" и "Прокшино", а также подземные мелкого заложения — "Ольховая" и "Столбово".
ТАСС: последние новости
Упавшего на рельсы в московском метро пассажира госпитализировали Движение по Бесединскому мосту на МКАД поэтапно ограничат до 20 июня Власти Москвы предоставили участки для строительства ТПУ "Стрешнево" и "Окружная"
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Украинской нации озвучили неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение