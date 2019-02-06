В тоннелях метро пассажиры поймают «Теле2»

До 10 февраля сигнал оператора связи "Теле2" станет доступен для пассажиров в тоннелях между станциями Арбатско-Покровской линии, от "Бауманской" до "Щелковской". Об этом порталу Москва 24 сообщил технический директор "Теле2 Москва" Алексей Крушинин. По его словам, в шести тоннелях синей ветки установили базовые станции и проложили радиоизлучающий кабель. "Пассажиры смогут непрерывно получать сигнал 3G или 4G и оставаться в интернете: общаться в мессенджерах и соцсетях, смотреть видео, слушать музыку", — отметил Алексей Крушинин.

Полностью линию от станции "Пятницкое шоссе" до "Щелковской" высокоскоростной связью оператор планирует покрыть до конца этого года. "В планах на 2019 год установить базовые станции и проложить радиоизлучающий кабель во всех тоннелях еще на двух линиях: Сокольнической и Кольцевой. Дальнейшие планы сейчас корректируются, но мы активно работаем над тем, чтобы покрыть весь метрополитен непрерывной связью", — рассказал собеседник портала Москва 24.

В конце прошлого года сотовый оператор "Мегафон" развернул сеть четвертого поколения — 4G в тоннелях пяти веток: Сокольнической, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской. Кроме того, к высокоскоростному интернету можно подключиться абонентам "Мегафона" на Кольцевой линии и Замоскворецкой.

Обеспечил связью 4G пассажиров подземки также оператор МТС . "Покрыли сотовой связью четвертого поколения перегоны московского метрополитена, обеспечив пассажиров высокоскоростным интернетом", — сказал директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров