Канатную дорогу в Москве закрыли на техобслуживание

Москвичи и туристы не смогут покататься на канатной дороге 4 и 5 февраля. Фуникулер закрыли на техобслуживание, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Московской канатной дороги.

Временную остановку работы комплекса подтвердили и в пресс-службе компании, однако там не стали уточнять причину закрытия.

Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники" состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин . Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.

Первый месяц работы фуникулера пассажиры могли бесплатно кататься в обе стороны. Плату за проезд в кассах начали брать с 26 декабря. Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону.