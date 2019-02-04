Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан

Канатную дорогу в Москве закрыли на техобслуживание 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москвичи и туристы не смогут покататься на канатной дороге 4 и 5 февраля. Фуникулер закрыли на техобслуживание, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Московской канатной дороги.
Временную остановку работы комплекса подтвердили и в пресс-службе компании, однако там не стали уточнять причину закрытия.
Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники" состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
Первый месяц работы фуникулера пассажиры могли бесплатно кататься в обе стороны. Плату за проезд в кассах начали брать с 26 декабря. Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону.
Москва24: последние новости
Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре Движение в сторону области по Липецкой улице частично восстановлено Папайю для дегустации украли в "Аптекарском огороде"
Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс , Москва
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Россиян решили сажать за брань
Общество
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение