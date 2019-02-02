Сурки Московского зоопарка проспали свой день

Сурки, живущие в Московском зоопарке, не проснулись в День сурка и продолжают спать в своей норке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

День Сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, — весна будет ранняя.

"Сурки Московского зоопарка мирно спят в своей норке", — уточнили РИА Новости в зоопарке в субботу.

Ранее в столичном зоопарке сообщали, что сурки зоосада вряд ли проснутся 2 февраля. Как пояснили в пресс-службе, примета о сурках мало применима к погодным условиям средней полосы России, так как обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок — лесной, а российский — степной, называемый байбаком.