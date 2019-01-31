Москвичей предупредили о возможном дефиците продуктов

Изменившиеся правила движения грузовиков по Москве приведут к росту цен на продукты и перебоям с их поставками, если не будут изменены вновь. Об этом, как сообщает «Коммерсант», мэра столицы Сергея Собянина предупредили ряд бизнес-объединений.

14 января в силу вступило постановление городского правительства об изменении правил передвижения грузовиков — процедура подачи заявки на получение пропусков стала сложнее, а оформление пропусков на пять дней чаще двух раз в месяц, въезд внутрь МКАД с 6:00 до 22:00 транспортных средств грузоподъемностью до 12 тонн и въезд внутрь ТТК транспортных средств грузоподъемностью до одной тонны — запрещены.

По мнению глав Руспродсоюза, Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и других союзов торговых, производственных и транспортно-логистических компаний, подписавших письмо, изменение правил грозит проблемами с логистикой, ростом трат на доставку и даже перебоями с поставками.

Исполнительный директор Нацсоюза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина объяснила, что грузовики станут простаивать чаще, непонятно, как доставлять товары в центр Москвы, а разгрузка грузовиков по ночам запрещена законом о тишине.

По словам анонимного собеседника издания на розничном рынке, все это вкупе с ростом цен на еду способно привести и к росту социальной напряженности.

Авторы письма попросили мэра приостановить действие постановления и обсудить его с бизнесом, чего перед принятием документа сделано не было.