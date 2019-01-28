В Москве открылась экспериментальная фотолаборатория

Германии и Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 в рамках совместного проекта властей Москвы и международного фотоагентства Magnum Photos начала работу в понедельник. Фотографы из США Ирана в режиме реального времени будут готовить выставку о столице.

"Нам интересно сделать фотолетопись процесса развития Москвы — какая она сейчас, в 2019 году, как она меняется. Мы начинаем сегодня не просто один из проектов с агентством Magnum. Это цикл проектов. Нам будет интересно — и как москвичам, и как правительству Москвы — посмотреть на столицу глазами фотографов агентства Magnum", — сказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску проекта.

В свою очередь куратор проекта Нина Гомиашвили отметила, что в течение ближайших двух недель команда фотографов лаборатории — Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана — будет проводить съемки в различных районах столицы, уделяя внимание исторической и современной архитектуре.

"В первой половине дня они будут снимать, во второй половине дня в парке "Зарядье" будет идти работа над выставкой в открытом режиме… Мы будем выбирать фотографии, там же их печатать, вывешивать фотографии на стену в павильоне "Купол" — к концу второй недели будет готова выставка", — пояснила Гомиашвили.

Проект будет работать до 9 февраля. По словам куратора, еще один аналогичный проект планируется провести в столице летом. В нем также примут участие фотографы Magnum.