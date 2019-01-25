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Московское метро продлят до аэропорта Внуково 

ТК «Звезда» + ещё 13 35 минут назад
Ожидается, что новый участок заработает в 2022 году.
Солнцевскую ветку метрополитена Москвы продлят на пять километров. В состав линии войдут две новых станции — «Пыхтино» и «Внуково».
Как сообщается на сайте мэра Москвы, ветка будет продлена прямо до столичного аэропорта Внуково. Проект уже получил одобрение градостроительной комиссии под руководством мэра Сергея Собянина. Ожидается, что новый участок заработает в 2022 году.
Станция «Пыхтино» будет открыта в районе одноименной деревни. «Внуково» же расположится максимально близко к воздушной гавани — на территории паркингов аэропорта. Станция будет максимально интегрирована с существующей пассажирской инфраструктурой Внуково.
Ранее стало известно, что правительство Москвы объявило о возможности строительства новой ветки метро в районе Рублево-Архангельское. Предположительно, строительство будет идти в два этапа и начнется в районе Строгино.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Международный аэропорт Внуково , Правительство Москвы , Москва
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