Московское метро продлят до аэропорта Внуково

Ожидается, что новый участок заработает в 2022 году.

Солнцевскую ветку метрополитена Москвы продлят на пять километров. В состав линии войдут две новых станции — «Пыхтино» и «Внуково»

Как сообщается на сайте мэра Москвы, ветка будет продлена прямо до столичного аэропорта Внуково. Проект уже получил одобрение градостроительной комиссии под руководством мэра Сергея Собянина . Ожидается, что новый участок заработает в 2022 году.

Станция «Пыхтино» будет открыта в районе одноименной деревни. «Внуково» же расположится максимально близко к воздушной гавани — на территории паркингов аэропорта. Станция будет максимально интегрирована с существующей пассажирской инфраструктурой Внуково.