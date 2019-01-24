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Наземный транспорт в Москве готов к работе во время снегопада в выходные 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Наземный городской транспорт в Москве полностью готов к бесперебойной работе во время прогнозируемых снегопада и метели в выходные дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Сильнейшие снегопады прогнозируют синоптики в столице на выходные дни, 26-27 января. К понедельнику в городе местами может выпасть до 23 миллиметров осадков.
"Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи ГУП "Мосгортранс", а также автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города, полностью подготовлены к работе в сложных погодных условиях и при низких температурах. Технические и аварийные службы "Мосгортранса" круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта", — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента в четверг.
Как уточнили в ведомстве, трамвайные пути, разворотные кольца, стрелочные переводы постоянно очищают от снега. В работах задействована спецтехника, в том числе более 20 трамваев-снегоочистителей.
Ранее московских жителей призвали не оставлять свои автомобили вблизи деревьев и ненадежно укрепленных конструкций и предупредили о том, что ситуация на дорогах города в субботу и воскресенье может быть осложнена, как в будни. Кроме того, из-за непростых погодных условий в городе может увеличиться число дорожных аварий.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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