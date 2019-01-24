В Москве студенты смогут бесплатно покататься на сноубордах 25 января

Студенты московских вузов в Татьянин день смогут бесплатно покататься в двух горнолыжных спортивных комплексах на лыжах и сноубордах, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

В этом году День студента впервые пройдет в столице на общегородском уровне 25 января. Учащихся вузов ждут на 32 площадках столицы, где пройдут стендап-шоу, рэп-баттлы, кибертурниры, интернет-флешмобы, мастер-классы, а также закрытый предпоказ российской кинопремьеры.

"В рамках общегородского праздника "Московский день студента" учащиеся столичных вузов смогут бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных спортивных комплексах "Ново-Переделкино" и "Куркино. 25 января, с 18 до 22 часов на этих склонах студенты смогут бесплатно получить скипасс и воспользоваться подъемником. Для этого потребуется лишь взять с собой студенческий билет", — сообщили в оргкомитете.

В течение всего дня, 25 января, праздничная программа для студентов будет идти и на 15 столичных ледовых катках. На 14 из них вход и прокат коньков для учащихся будут бесплатными, а на катке в Парке Горького всем студентам предложат скидку в 50%.

Кроме того, в рамках "Московского дня студента" пройдет городской квест "Я люблю тебя, Москва", интеллектуальная игра "IQ-гонка", экскурсии, рэп-баттл и множество других интересных событий.