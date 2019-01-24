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Детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва/24
Детский сад на 250 мест построят на территории жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Как рассказал ее председатель Валерий Леонов, проектная документация на строительство трехэтажного детсада уже согласована. Он будет рассчитана на 250 мест — 10 групп по 25 человек. Помимо групповых ячеек, в здании разместят музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий и медицинский блок.
В спальнях появятся выкатные двух— и трехъярусными кровати и детские диваны. В групповой устанавливаются столы и стулья, соответствующие возрастной группе. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.
В детском саду вместе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья и дети без таких ограничений. Для этого в здании создадут все необходимые условия. У детсада появятся 10 групповых площадок, спортплощадка, беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки и яма для прыжков.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , АГН "Москва"
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