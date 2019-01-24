Новый маршрут ко Дню студента появился на портале «Узнай Москву»

Маршрут «По следам студенческих гуляний» появился на портале «Узнай Москву». Редакция ресурса составила его на основе архивных материалов — например, описаний Владимира Гиляровского.

Новый маршрут для прогулок посвящен традициям и истории Дня российского студенчества, отмечаемого в 1755 года.

Маршрут начинается в Александровском саду, продолжается у исторического здания Московского университета и Аудиторного корпуса МГУ. Он проходит через доходный дом Кузнецова, Ректорский дом, Дом педагогической книги, рестораны «Яръ» и «Эрмитаж» . Прогулка заканчивается на площади Тверская Застава, где в XIX веке располагалась крупная слобода ямщиков, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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