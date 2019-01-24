Москвичам и гостям столицы расскажут историю станций метро

Запущен обновленный сайт проекта «Экскурсии в метро». Теперь каждый пассажир сможет проехаться на метро в сопровождении аккредитованного гида и узнать подробности об истории станций и линий.

Напомним, проект по аккредитации гидов стартовал в апреле 2018 года. Он позволил упорядочить работу гидов в метро и подобрать самые интересные маршруты. Записаться на экскурсию можно на сайте tour.mosmetro.ru — Нашим пассажирам эта площадка даст возможность выбирать интересные и познавательные туры, знакомиться с гидами, которые проводят экскурсии по станциям, и еще больше узнавать об истории, архитектуре и особенностях нашего метро. Для гидов это отличный шанс привлечь на свои экскурсии новых участников и получить возможность посещать уникальные мероприятия в метро, — рассказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Перед получением аккредитации экскурсоводы могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. На занятиях рассказывают об истории метро, организации работы станций и пассажирских перевозок, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном. В конце обучения гиды сдают экзамен, который принимают специалисты метро, после чего получают аккредитацию.

Но можно не проходить курс, а сразу сдать экзамен. На данный момент аккредитацию получили более 200 гидов. Экскурсии проводятся с соблюдением всех правил и требований. Например, нельзя проводить прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам.

Ближайшие туры

— «Есть метро. Великая подземная стройка» 25 января, 20:00 После этой экскурсии, приезжая на любую станцию метро, вы будете обращать внимание на то, каким методом она построена.

— «Метро энтузиастов» 26 января, 11:00 На экскурсии расскажут о людях, причастных к появлению этой уникальной транспортной системы.

— «Историческое кольцо или игра в прятки со временем» 27 января, 19:00 Авторы прогулки предлагают найти по подсказкам экскурсовода на каждой станции Кольцевой линии загаданного героя.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Название станции «Боровское шоссе» написано на путевых стенах курсивом не случайно. По замыслу архитекторов, оформление должно напоминать о шоссе. А наклон шрифта добавляет «стремительности».