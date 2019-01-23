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Москвичей оставили без зимнего велопарада 

News.ru 1 час назад
Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»
Зимний велопарад, который ежегодно устраивают в Москве, на этот раз отменили. Заезд должен был состояться 3 февраля, но организаторы изменили решение.
По словам организаторов, столичная мэрия потребовала предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог, но выполнить его за полторы недели до мероприятия невозможно, отмечается в сообщении.
Проект Letʼs Bike It проводит в Москве массовые велосипедные мероприятия под брендом «Велопарад» с 2012 года. В последние месяцы активисты неоднократно жаловались на конфликты с властями, которых раньше не было.
Ранее News.ru писал о сильных морозах в Москве. Благодаря похолоданию можно будет наблюдать — гало.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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