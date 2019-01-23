Москвичей оставили без зимнего велопарада

Зимний велопарад, который ежегодно устраивают в Москве , на этот раз отменили. Заезд должен был состояться 3 февраля, но организаторы изменили решение.

По словам организаторов, столичная мэрия потребовала предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог, но выполнить его за полторы недели до мероприятия невозможно, отмечается в сообщении.

Проект Letʼs Bike It проводит в Москве массовые велосипедные мероприятия под брендом «Велопарад» с 2012 года. В последние месяцы активисты неоднократно жаловались на конфликты с властями, которых раньше не было.

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