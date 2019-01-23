IKEA откроет первый магазин внутри МКАД летом 2019 года

IKEA летом 2019 года откроет магазин в ТЦ "Авиапарк" в Москве площадью 7,7 тыс. кв. м, это будет первый магазин ретейлера в черте города, говорится в сообщении IKEA.

"Мы начали активно развивать систему многоканальных продаж, запустив онлайн-магазин IKEA и открыв семь дизайн-студий в городах России. Открытие первого магазина IKEA в черте города — следующий шаг в этом направлении", — сказал генеральный директор сети в России Понтус Эрнтелл, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в новом магазине будут доступны все товары IKEA, Москва станет одной из первых мировых столиц, в которой откроется большой магазин Ikea в черте города.

Компания IKEA сообщала, что планирует развивать в России малый формат магазинов в виде дизайн-студий. Летом 2018 года заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц заявлял, что компания рассматривает возможность открыть гипермаркет внутри МКАД.

Ранее ретейлер сообщал ТАСС , что IKEA отказалась от планов постройки гипермаркета на Каширском шоссе.