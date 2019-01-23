Мост над парком на юго-востоке столицы украсят висячие сады

На территории бывшего завода "Серп и Молот" в столичном районе Лефортово появится необычный мост. Монолитные работы над парком "Зеленая река" уже завершены. Строительные работы — бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна — начнутся в теплое время года, говорится в сообщении Стройкомплекса столицы.

Авторы проекта — архитектурное бюро "Атриум" и Творческая Мастерская братьев Гараниных. Мост состоит из двух независимых пролетов — один предназначен для движения легковых автомобилей и велосипедов, второй — для пешеходов.

Пролеты опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой "чашу" высотой от 3,5 до 4,35 метра. Весной там высадят взрослые деревья и виноград, ветви которого будут спускаться по опорам, которые сформируют "висячие сады". От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов.

Мост позволит создать крытое общественное пространство с всесезонными зонами отдыха. Его построят в квартале "Свобода" проекта ЖК "Символ", который планируется сдать в конце 2019 года.

Промзона "Серп и Молот" — одна из самых старых в Москве. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.