Онлайн-покупка билетов на канатную дорогу в Москве временно приостановлена

Посетители канатной дороги в столице некоторое время не смогут купить электронные билеты на фуникулер. О приостановке продаж сообщает сайт комплекса.

Тем, кто хочет прокатиться от Воробьевых гор до "Лужников", стоит обратиться в кассы. По будням проезд для пассажиров от 14 до 59 лет обойдется в 200 рублей в одну сторону и 350 рублей — в оба направления. В выходные цены меняются на 250 и 400 рублей соответственно.

Дети с семи до 13 лет, а также студенты, инвалиды второй и третьей группы и многодетные семьи с понедельника по пятницу могут кататься за 150 рублей в одну сторону и за 250 рублей — туда и обратно. В выходные оба тарифа увеличиваются на 100 рублей.

Для детей до шести лет, инвалидов первой группы и ветеранов Великой Отечественной войны проезд на канатной дороге всегда бесплатный.

Канатная дорога заработала 26 ноября. Спустя три дня фуникулер приостановил работу из-за кибератаки. После перезапуска канатная дорога почти месяц возила людей бесплатно.