Новая школа открылась в Строгине

В Строгине введена в эксплуатацию школа на 550 учащихся, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Образовательное учреждение расположено на улице Твардовского. В здании имеется актовый зал, спортивный зал оснащен оборудованием для занятий гимнастикой. На прилегающей территории оборудована спортплощадка для мини-футбола и баскетбола.

"Для жителей района это долгожданное событие, так как действующая школа уже давно не вмещает учащихся, дети были вынуждены учиться в две смены", — сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что четыре школы и 11 детских садов, построенных за счет инвесторов, появились в столице в 2018 году. Они рассчитаны на 5,3 тысячи мест.

Также сообщалось, что в московском районе Митино на территории села Рождествено построят современную школу на 1100 мест. Общая площадь четырехэтажного здания ломаной формы составит более 17 тысяч квадратных метров.