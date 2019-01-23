Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На первой ветке московского метро откроют 27 станцию 

Мослента + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Сокольнической линии столичного метро к 2023 году планируют открыть станцию «Потапово». Она станет 27-й станцией на старейшей ветке подземки, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент строительства Москвы.
Как уточнили в ведомстве, решение о продлении Сокольнической линии на 2,6 километра и строительстве новой станции, а также электродепо «Столбово» было озвучено мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе технического пуска участка красной ветки от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».
По словам главы департамента Андрея Бочкарева, новую станцию планируется разместить в районе улицы Потаповская Роща. Ожидается, что ее строительство позволит улучшить транспортное обслуживание Коммунарки и района Южное Бутово. Бочкарев также напомнил, что участок ветки от «Саларьево» до «Коммунарки» с четырьмя станциями будет запущен в ближайшие месяцы.
Ранее в январе заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2019 года в Москве планируется открыть 14 станций метро.
Мослента: последние новости
Москвичей заставят больше ходить пешком В поездах метро появятся зарядки для смартфонов у каждого сидения Московские электрички и метро объединят
Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия показала миру «подозрительную ракету»65
На Западе доказали бессмысленность претензий Киева на Крым188
Сирия угрожает Израилю273
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства65
Собчак заметили на видео Виторгана с Богомоловым35
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
01:26
Астрономы показали «последний вздох» умирающей звезды
Наука и техника
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
01:25
Известный журналист назвал Виторгана зверьком
Общество
14:05
Смешной африканский экзоскелет сняли на видео
Армия
02:20
Самый маленький автомат в мире сняли на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение