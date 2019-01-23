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Москвичей заставят больше ходить пешком 

Мослента 1 час назад
Власти столицы хотят заставить москвичей больше двигаться. Об этом в интервью РИА Новости Недвижимость рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
Он пояснил, что власти обратили внимание на подход Urban health, по которому остановки общественного транспорта отодвигаются от мест работы или жилья на небольшое расстояние, чтобы стимулировать физическую активность горожан. При этом для удобства жителей должны создаваться новые пешие и велодорожки.
По словам Хуснуллина, Urban health активно применяется в крупных городах мира.
«Разумная, интересная идея, и мы сейчас смотрим, где ее можно применить у нас. Совершенно точно, она нам подходит для новых территорий Москвы», — сказал он.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , РИА Новости
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