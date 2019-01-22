Барокко с чертами классицизма: для дома-памятника на Якиманке подготовят проект реставрации

Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Жилого дома начала XIX века в Спасоналивковском переулке. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение работ по сохранению.

Для дома начала XIX века в районе Якиманка подготовят проект реставрации. После этого специалисты смогут приступить к работе по сохранению памятника.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании с подвалом, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Жилой дом в Спасоналивсковском переулке — один из ценных памятников жилой архитектуры Замоскворечья. Облик здания сформировался в течение XVIII–XIX веков. С одной стороны, дом сохраняет первоначальное ядро времени барокко, а с другой — отражает черты позднего классицизма и эклектики. Для того чтобы провести качественные работы по сохранению этого памятника, необходимо разработать детальный проект реставрации», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, для подготовки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. Кроме того, в проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Все документы затем отправятся на согласование в Мосгорнаследие.

На планах Москвы конца XVIII века на территории, где сейчас находится памятник, показаны лишь деревянные строения. По архивным данным, строительство дома пришлось на 1780–1790-е годы. После пожара 1812 года здание восстановили и расширили пристройкой.

Наиболее раннее документальное свидетельство о доме относится к 1837 году. В советское время все остальные постройки усадьбы были утрачены.

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В соседнем с Якиманкой Замоскворечье также запланирована большая реставрация. Там будет обновлен главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных — А. Б. Кеворкова на Люсиновской улице. В здании уже завершились противоаварийные работы: установлены специальные стойки под перекрытиями, закрыты оконные и дверные проемы, а кровля на время покрыта металлическими листами.