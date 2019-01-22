Протяженность автодорог в Москве превысила 6 тыс. км в 2019 году

Протяженность автомобильных дорог в столице превысила 6 тыс. километров в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Москва сегодня — это 6064 км дорог. В Москве и Московской области зарегистрировано 7,7 тыс. автомобилей", — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в 2018 году в столице добавилось 127 км новых дорог, 55 мостов, 19 пешеходных переходов. Средняя скорость дорожного движения на основных магистралях по сравнению с 2017 годом выросла на 2%, на 7% сократилось количество погибших в ДТП. По сравнению с 2010 годом нагрузка на дороги Москвы снизилась на 25%.