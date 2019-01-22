Вопрос об установке памятника Бодрову отложен из-за претензий к макету

"Эксперты вынесли отрицательное решение еще в прошлом году. Было рассмотрение макета художественным советом департамента культурного наследия города Москвы. Заключение имеется", — рассказал Воскресенский РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что комиссия готова вернуться к рассмотрению установки этого памятника.

"Никто не возражает, вопросы только к качеству работы", — уточнил глава комиссии.

Ранее в сентябре сообщалось, что на установку памятника осталось собрать около двух миллионов рублей, а общая стоимость проекта составит 2,5 миллиона рублей. По словам координатора проекта Валерия Сорокина, памятник высотой 2,2 метра будет представлять собой изображение идущего Данилы с рюкзаком за плечом.