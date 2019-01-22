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Вопрос об установке памятника Бодрову отложен из-за претензий к макету 

Р-Спорт + ещё 10 3 часа назад
Фото: Кинокомпания CTB (1997)
Вопрос об установке памятника российскому актеру Сергею Бодрову в образе героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова отложен из-за претензий к макету, сообщил во вторник РИА Новости председатель комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе Игорь Воскресенский.
"Эксперты вынесли отрицательное решение еще в прошлом году. Было рассмотрение макета художественным советом департамента культурного наследия города Москвы. Заключение имеется", — рассказал Воскресенский РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что комиссия готова вернуться к рассмотрению установки этого памятника.
"Никто не возражает, вопросы только к качеству работы", — уточнил глава комиссии.
Ранее в сентябре сообщалось, что на установку памятника осталось собрать около двух миллионов рублей, а общая стоимость проекта составит 2,5 миллиона рублей. По словам координатора проекта Валерия Сорокина, памятник высотой 2,2 метра будет представлять собой изображение идущего Данилы с рюкзаком за плечом.
Данила Багров — главный герой фильмов "Брат" (1997) и "Брат-2" (2000) Алексея Балабанова, образ которого воплотил актер и режиссер Сергей Бодров. Он погиб 20 сентября 2002 года со своей съемочной группой в Северной Осетии во время схода ледника Колка.
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Новости Москвы , Алексей Балабанов , Данила Багров , Игорь Воскресенский , Сергей Бодров , Мосгордума , РИА Новости
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